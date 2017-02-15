В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски (фото)

Об этом в своем Twitter написал репортер NYT Иван Нечепуренко, который работает в Москве.

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"В российской столовой МИД котлета по-киевски называется котлетой по-крымски", - говорится в его сообщении.

При этом журналист обнародовал соответствующее фото, на котором видно, что котлета действительно называется по-крымски, стоит она 200 рублей.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev Chicken is called Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017

Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать "американо" на "русиано". "Говорит, дайте мне американо, — обратился Дмитрий Медведев к одному из участников заседания. — Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте "американо" переименуем!" "Русиано", — предложил премьер-министр свой вариант.