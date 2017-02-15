В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски (фото)

13:06, 15 февраля 2017
Курьёзы
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В столовой Министерства иностранных дел России котлеты по-киевски называют котлетами по-крымски.

В российском МИД котлеты по-киевски переименовали в котлеты по-крымски / twitter.com/INechepurenko

Об этом в своем Twitter написал репортер NYT Иван Нечепуренко, который работает в Москве.

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"В российской столовой МИД котлета по-киевски называется котлетой по-крымски", - говорится в его сообщении.

При этом журналист обнародовал соответствующее фото, на котором видно, что котлета действительно называется по-крымски, стоит она 200 рублей.

Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать "американо" на "русиано". "Говорит, дайте мне американо, — обратился Дмитрий Медведев к одному из участников заседания. — Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте "американо" переименуем!" "Русиано", — предложил премьер-министр свой вариант.

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Теги: #Россия#МИД