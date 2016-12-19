Штраф за парковку: в Китае дворник заблокировал внедорожник 40 мусорными баками (видео)

В Китае дворник преподал урок водителю внедорожника, который неправильно припарковался и не отвечал на звонки.

Как сообщает ежедневная китайская газета "Жэньминь жибао", автомобиль водителя мешал дворнику убрать территорию. Сперва тот попытался дозвониться водителю, продемонстрировавшему пренебрежение к правилам парковки. Читайте такжеВ Минске мужчина месяц ночевал в машине, чтобы узнать, кто ее царапает (видео) Потерпев неудачу, дворник принял решение заблокировать автомобиль, использовав 40 мусорных баков. На канале "Жэньминь жибао" на YouTube опубликовано видео "наказания". Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе тайваньская полиция бездушно разорвала клещами суперкар Lamborghini из-за неправильных номеров.

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