Идея Медведева переименовать "американо" в "русиано" нашла одного сторонника в Сербии

Об этом сербский политик сообщил в кулуарах международного культурного форума в Санкт-Петербурге, передает RNS.

"Да, мы поддерживаем, хорошее предложение", - сообщил Вукосавлевич. Он отметил, что в Сербии редко пьют "американо", предпочитая варить "обычный черный кофе".

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Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать "американо" в "русиано".

"Говорит, дайте мне американо, — обратился Дмитрий Медведев к одному из участников заседания. — Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!" "Русиано", — предложил премьер-министр свой вариант.