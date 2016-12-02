Бердянская школа получила письмо от Елизаветы II

Сообщение об этом появилось на сайте школы.

"29 ноября 2016 года произошло знаменательное событие для нашей школы – мы получили письмо от самой королевы Великобритании Елизаветы", - сказано в сообщении.

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"Еще в апреле учителя и ученики нашей школы отправили королеве поздравительную открытку по случаю ее 90-летия, в которой поздравили Елизавету II и пожелали ей крепкого здоровья и долголетия. И наконец мы дождались ответа! В своем письме Елизавета искренне поблагодарила за теплые слова и поздравления", - сказано в тексте.

По словам руководства, эта открытка станет еще одной гордостью школы и займет почетное место в школьном музее.