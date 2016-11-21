В Одессе мужчина застрял рукой в уличном терминале во время попытки ограбления (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня, 21 ноября, около 5.00 патрульные получили вызов о том, что на ул. Троицкой мужчина нуждается в помощи.

«Приехавший на место экипаж обнаружил неизвестного, сидящего на земле. Его рука была зажата в терминале по приему электронных платежей, установленном на фасаде жилого дома. Мужчина пояснил, что решил проверить наличие денег в терминале, просунул руку и застрял. Назад руку вынуть не может и, скорее всего, получил телесные повреждения», - рассказали в пресс-службе.

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Патрульные вызвали сотрудников ГСЧС и следственно-оперативную группу, а также установили хозяина терминала. Как отметили в полиции, только после приезда хозяина, который сам вскрыл терминал, потерпевшего удалось освободить.

«27-летнего жителя Одессы доставили в отделение полиции для установления обстоятельств произошедшего, а также вызвали медиков для оказания ему помощи», - рассказали в пресс-службе.

Как рассказала УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, подозреваемый вынужденно пробыл возле терминала несколько часов в связи с тем, что его рука оказалась зажатой в спецустройстве.

«Мужчина получил травму. Медики оказали ему помощь – зашили рану», - рассказала специалист.

Она добавила, что в настоящее время сотрудники Национальной полиции проводят соответствующие следственные действия в отношении подозреваемого.