В Израиле Медведеву подарили дорогой беспилотный вертолет, пульт управления отдать "забыли" (видео)

Как пишет издание Настоящее время, во время недавнего визита российский премьер Дмитрий Медведев получил из его рук беспилотный вертолет "Снайпер" стоимостью почти в 50 тысяч евро.

Ариэля немедленно обвинили в растрате государственных средств. Но, помимо этого, широкий жест Ариэля может отразиться на отношениях Израиля со своим главным стратегическим партнером – США.

Испанский вертолёт может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В мирное время он полезен, например, в сельском хозяйстве. Но в условиях войны вертолёт незаменим для разведки и точного ведения огня. При покупке такого рода оборудования необходимо указывать конечного потребителя. И тут вышла неувязка - Москва находится под санкциями США и Евросоюза и поставка НАТОвской техники двойного назначения в Россию запрещена.

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Посольство США в Тель-Авиве уже высказало резкое недовольство подарком Медведеву. В связи с инцидентом запрошены разъяснения и уточнения в Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел и Министерстве сельского хозяйства Израиля, а также у советника главы правительства по нацбезопасности.

В свою очередь, Ури Ариэль оправдывая свой поступок отмечает, что предварительно с вертолета было снято все секретное оборудование, а цена аппарата вовсе не 50 тысяч евро, а 40.

При этом сотрудники научно-исследовательского центра, которому принадлежал вертолет выступали резко против подарка российскому премьеру. И в результате случайно или умышленно "забыли" отдать россиянам пульт управления от беспилотника. Без него аппарат превращается в бесполезную детскую игрушку. Когда делегация вернулась в Москву, недостача обнаружилась. Россия уже обратилась к Израилю с просьбой передать им пульт от вертолета.