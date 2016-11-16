В Китае 20 тысяч уток устроили пробку: переходили дорогу организованным строем (видео)

Птицы в течение около двух минут организованно переходили дорогу по "зебре", передает Daily Mail.

Видео снял один из застрявших перед строем уток водитель.

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При этом водители терпеливо ждали, пока все птицы не перейдут на противоположную сторону.

"Удивительно, но ни одна утка не вышла из строя за рамки пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Ранее в Китае на одной из скоростных магистралей гуси заблокировали движение транспорта. "1 300 гусей стройными рядами шагали вдоль дороги, чем вызвали немалое удивление водителей", - говорилось в сообщении.