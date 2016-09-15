Наевшись груш, пьяная медведица уснула на пороге сарая в российском селе

Об этом сообщает РИА «Новости».

Местные жители вызвали патрульную группу заповедника для транспортировки захмелевшего животного в лес.

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Прибывшие специалисты установили, что это молодая медведица в возрасте 2–3 лет. Работники заповедника обездвижили животное и на автомобильной тележке повезли обратно в заповедник.

Заснувшую медведицу увезли на расстояние более 12 км от села и выпустили на волю. Сотрудники заповедника оставались с ней на месте до тех пор, пока она не смогла встать на лапы.

Село Казакевичево находится на границе с Китаем, с российской стороны село окружает территория государственного природного заповедника «Большехехцирский». Поэтому появление диких животных здесь происходит часто.