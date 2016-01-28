Снег превратил основателя польского города в Дарта Вейдера

В городе Вейхерово (Поморское воеводство) в результате снегопада памятник государственному и военному деятелю Речи Посполитой Якубу Вейхеру стал похожим на персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера.

Издание Wejherowo.pl опубликовало соответствующие фото своего сотрудника Артура Гутника на своей странице в Facebook.

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Напомним, в октябре 2015 года в Одессе был открыт первый в мире памятник Дарту Вейдеру. Впрочем, он всего лишь является "модернизированной версией" памятника Ленину на территории завода "Прессмаш".