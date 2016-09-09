Новым детским омбудсменом в РФ стала чиновница, верящая в предрассудки 19 века

Кузнецова оказалась сторонницей теории о телегонии, она уверена, что количество сексуальных партнеров женщины влияет на вероятность рождения ребенка с отклонениями, пишет "Медуза".

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Также она считает, что перенесенный аборт сказывается на последующих зачатиях, потому что «клетки запоминают страх плода».

Телегония - это ненаучная теория, которую всерьез рассматривали (и признали недостоверной) в конце XIX века. Теория заключается в том, что ребенку могут передаваться не только генетические особенности отца и матери, но и предыдущих половых партнеров женщины.

Телегония достаточно часто упоминается в околорелигиозной литературе как довод в пользу целомудрия. В России широкое распространение получила брошюра издательства «Псалтирь» под названием «Целомудрие и телегония», опубликованная в 2004 году.

34-летняя Анна Кузнецова, мать шестерых детей и жена священника,возглавляет пензенский фонд поддержки семьи и материнства.

Кузнецова была назначена на пост детского омбудсмена в пятницу, вслед за отставкой Павла Астахова. В своем инстаграме бывший уполномоченный по правам ребенка пожелал своей преемнице "помощи Божьей".