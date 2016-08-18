Пользователи признали видео с собакой в надувной лодке "лучшим в сети"

Ролик был опубликован на YouTube-канале под названием Markiplier, пишет Lenta.ru.

За два дня он набрал более 2,2 миллиона просмотров, а пользователи видеохостинга сошлись во мнении, что это «лучшее видео, которое они когда-либо встречали».

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Судя по комментариям под роликом, часть юзеров сразу же отправилась делать ремиксы на песню Boat Dog (которая играет в ролике), другие же решили посмотреть видео еще раз. «Это самые счастливые 11 секунд в моей жизни», - написал один из пользователей видеохостинга.