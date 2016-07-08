Незваный гость: в Австралии коала "оккупировала" дом уехавших жильцов (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Dodo.

Инцидент произошел в штате Новый Южный Уэльс.

Когда Мишель Гудмен и Вики Хейнс вернулись, они обнаружили «незваного» гостя - коалу, которая решила, что жилье принадлежит ей. Как уточняет Port Stephens Examiner, животное забралось в дом через дверь для собак.

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Выяснилось, что коала неплохо устроилась и даже нашла лучшее место в доме. Как отметила Гудмен, казалось, что гость сел на диван, чтобы посмотреть телевизор. Новый жилец не испугался хозяев дома и «дал понять», что апартаменты теперь его.

Гудмен и Хейнс обратились в общество по сохранению коал, чьи сотрудники приехали на место происшествия и «убедили» животное покинуть дом.