Белка украла оставленную в парке камеру GoPro и устроила съемку (видео)
21:59, 10 августа 2016Курьёзы
4818 0
В сети появилось видео, снятое белкой, похитившей оставленную в парке включенную камеру GoPro.
Белка похитила камеру / Скриншот
Как передает PetaPixel, белка вела съемку на протяжении двух минут, направив камеру прямо перед собой.
Читайте такжеВ Австралии коала забралась в дом стриптизерши и станцевала на пилоне (видео)
Пользователь Viva Frei опубликовал на YouTube видеоролик, снятый белкой "от первого лица".
Ранее УНИАН сообщал, что в Калифорнии обезьяны украли камеру и устроили фотосессию с друзьями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter