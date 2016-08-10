Белка украла оставленную в парке камеру GoPro и устроила съемку (видео)

21:59, 10 августа 2016
Курьёзы
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В сети появилось видео, снятое белкой, похитившей оставленную в парке включенную камеру GoPro.

белка / Скриншот

Как передает PetaPixel, белка вела съемку на протяжении двух минут, направив камеру прямо перед собой.

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Пользователь Viva Frei опубликовал на YouTube видеоролик, снятый белкой "от первого лица".

Ранее УНИАН сообщал, что в Калифорнии обезьяны украли камеру и устроили фотосессию с друзьями.

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