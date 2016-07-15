Охота на покемонов привела австралийцев в паучье логово (фото)

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на BuzzFeed.

"Мы преследовали Мяут, но не смогли поймать его. Нас отвлекло огромное количество паутины по всему парку", - рассказала Шмидт.

То, что покемона так и не удалось поймать, не сильно расстроило девушку. Она уверена, что вскоре все-таки сможет получить Мяут.

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Отмечается, что подобные явления достаточно типичны для Австралии. В периоды сильных дождей или наводнений местные пауки вынуждены перебираться в труднодоступные для водных потоков места. По словам девушки, ее поразило и одновременно ужаснуло такое необычное зрелище: "Это выглядит так успокоительно, но все же они используют паутину, чтобы ловить свой ужин".

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля. Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.