В интернете набирают популярность приключения мопса Бандито и кота Луиджи (фото)
По словам владельцев, кот и мопс прекрасно ладят друг с другом.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.
За путешествиями животных по Испании наблюдают 25,5 тыс. подписчиков их инстаграма.
Все началось, когда владельцы Бандито и Луиджи купили специальную коляску, которая понравилась и мопсу, и коту. Именно в ней животные и путешествуют в компании своих хозяев.
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В частности, Бандито и Луиджи побывали в испанских национальных парках. Они также прошли по знаменитой паломнической дороге «Путь Святого Иакова».
По словам владельцев, кот и мопс прекрасно ладят друг с другом.
Напомним, рыжий кот Ниндзя из австралийского Кариндейла ворует соседские вещи и дарит их своим хозяевам.