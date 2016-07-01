В интернете набирают популярность приключения мопса Бандито и кота Луиджи (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

За путешествиями животных по Испании наблюдают 25,5 тыс. подписчиков их инстаграма.

Все началось, когда владельцы Бандито и Луиджи купили специальную коляску, которая понравилась и мопсу, и коту. Именно в ней животные и путешествуют в компании своих хозяев.

Читайте такжеВ интернете набирает популярность фото кота, который выглядит как знаменитый эмодзи в Facebook

В частности, Бандито и Луиджи побывали в испанских национальных парках. Они также прошли по знаменитой паломнической дороге «Путь Святого Иакова».

По словам владельцев, кот и мопс прекрасно ладят друг с другом.

Напомним, рыжий кот Ниндзя из австралийского Кариндейла ворует соседские вещи и дарит их своим хозяевам.