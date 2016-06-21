Семья енотов поразила интернет-пользователей навыками командной работы (видео)
20:09, 21 июня 2016Курьёзы
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В американском штате Миссури самка енота помогла детенышу забраться на стену высотой около метра, пока ее поддерживал другой енот.
Фото mendonomasightings.blogspot.com
Свидетелем этой сцены стал полицейский и по совместительству охранник школы Крис Уильямс, сообщает Meduza.
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"Мать-енотиха забралась на стенку, там детеныш схватил ее за задние лапы, чтобы она смогла протянуть передние лапы второму детенышу внизу и поднять его наверх. Прекрасный пример проявления материнской любви и командной работы!", - рассказал Уильямс.
Он снял трогательное происшествие на видео, которое стало в интернете вирусным.
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