Семья енотов поразила интернет-пользователей навыками командной работы (видео)

Свидетелем этой сцены стал полицейский и по совместительству охранник школы Крис Уильямс, сообщает Meduza.

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"Мать-енотиха забралась на стенку, там детеныш схватил ее за задние лапы, чтобы она смогла протянуть передние лапы второму детенышу внизу и поднять его наверх. Прекрасный пример проявления материнской любви и командной работы!", - рассказал Уильямс.

Он снял трогательное происшествие на видео, которое стало в интернете вирусным.