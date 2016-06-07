На Ровенщине из музея похитили книгу "Как закалялась сталь" на монгольском языке

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ровенской области, в ночное время злоумышленники проникли в помещение, повредив навесной замок и сердцевину замка на входных дверях.

Читайте такжеПолиция опубликовала фоторобот вора старопечатной книги из библиотеки Вернадского

Как сообщается, из музея воры вынесли церковную книгу, разнообразные значки советских времен, три книги Николая Островского "Как закалялась сталь" на казахском, армянском и монгольском языках, а также самовар.

Предметы, которые представляли бы историческую ценность, похищены не были.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в 2015 году неизвестные злоумышленники похитили 40-тысячный тираж отчета одного из местных нардепов о 100 днях его работы. Позже правоохранители нашли похищенные отчеты в пункте приема макулатуры.