В Хмельницком десантники отработали прыжки с парашютом (фото)
17:03, 19 мая 2016Война
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В Хмельницком 19 мая прошли практические занятия по воздушно-десантной подготовке.
Учения десантников в Хмельницком / Фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, военнослужащие полка специального назначения во время учений отработали прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля на военном полигоне возле с. Старое в Киевской области прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
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