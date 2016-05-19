В Хмельницком десантники отработали прыжки с парашютом (фото)

17:03, 19 мая 2016
Война
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В Хмельницком 19 мая прошли практические занятия по воздушно-десантной подготовке.

Навчання десантників у Хмельницькому / Фото УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, военнослужащие полка специального назначения во время учений отработали прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля на военном полигоне возле с. Старое в Киевской области прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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