В Хмельницком десантники отработали прыжки с парашютом (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, военнослужащие полка специального назначения во время учений отработали прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля на военном полигоне возле с. Старое в Киевской области прошли учения бойцов бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.