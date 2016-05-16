Во Львове работник автомойки разбил BMW клиента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Шевченковский отдел полиции 15 мая в 12.10 обратился 27-летний житель Жовковского района Львовщины, который сообщил, что работники сервисного центра (автомойки) в Львове незаконно завладели его автомобилем "BMW", который он оставил для чистки и мытья.

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Установлено, что 15 мая в 5.50 работник автомойки, 27-летний житель Жидачевского района, на улице Винница во Львове не справился с управлением за рулем автомобиля "BMW", выехал через полосу встречного движения на тротуар и совершил столкновение с бетонной электроопорой.

В результате ДТП работник автомойки получил телесные повреждения. Автомобиль получил технических повреждений на сумму 150 тыс. грн.

Все обстоятельства происшествия выясняются. Проводится расследование.