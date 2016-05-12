В Китае запустили сервис, где можно пожаловаться властям на сплетни и слухи

Новый сервис позволит китайцам сообщить властям о ложной, по их мнению, информации, которая появилась в интернете, передает Би-би-си. Это можно сделать, загрузив ссылку на материал или прикрепив скриншот.

Пожаловаться можно будет на информацию в любой социальной сети или на любом форуме.

По данным китайской государственной газеты Global Times, анонсировавшей запуск сервиса, в его разработке участвовали министерство общественной безопасности и китайский аналог "Твиттера" Sina Weibo.

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Ежемесячно сервис будет публиковать отчет о слухах и сплетнях в сети, а также связанную с ними информацию, сообщает газета со ссылкой на заявление Sina Weibo.

Компания обещала блокировать пользователей, которых уличили в распространении слухов. В Sina также обещали, что их делами займется полиция.

В апреле глава Китая Си Цзиньпин заявил, что стране нужно улучшить качества управления интернетом, а властям - обеспечить пользователей качественным контентом.

Власти страны продолжают ужесточать контроль над интернетом. Правоохранительные органы уже давно пытаются находить и наказывать людей, которые распространяют слухи. Власти полагают, что ложная информация может привести к панике.

За распространение слухов о взрывах в Тяньцзине, которые произошли в августе 2015 года, уже были наказаны примерно 197 человек, передает газета. В частности, полиция задержала 24-летнего пользователя интернета, который заявил, что во время взрывов погибла тысяча человек.