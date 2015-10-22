Китайским чиновникам запретили гольф, чревоугодие и любовниц

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, обновленный кодекс поведения призван помочь побороть коррупцию в рядах госслужащих и поддержать их моральный облик.

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"Члены партии должны разделять общественный и частный интерес, отдавая приоритет общественному, и самоотверженно трудиться", - цитирует агентство новые порядки, которые формально распространяются на все 88 млн членов Коммунистической пратии Китая.

Партийным китайцам также надлежит придерживаться строгих нравов и сторониться экстравагантности. Употребление изысканных блюд и игра в гольф запрещены отдельно, равно как и "недопустимые сексуальные отношения", включающие в себя супружескую измену и содержание любовниц.

Кроме того, запрещается создание раскольнических призывов внутри партии, использование служебного положения в личных целях и сокрытие информации, способной повлиять на качество работы.

Рядовые китайцы ассоциируют гольф с роскошным уровнем жизни - считается, что чиновники играют в то время, когда им следует работать. С 2004 года в Китае запрещено строительство новых полей для этой игры.