В Таиланде пьяных водителей отправят в морг "на перевоспитание"

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mashable, идея заключается в том, чтобы такие водители осознали, какими могут быть последствия управления автомобилем в состоянии опьянения.

В настоящее время нарушителей заставляют, например, заниматься рубкой деревьев или уборкой улиц. Некоторых направляют в больницы ухаживать за пострадавшими в ДТП.

По словам представителя властей, число пьяных водителей, которых задерживают во время каких-либо праздничных мероприятий, продолжает расти. Предложение относительно работы в морге сейчас рассматривается правительством.

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По информации издания, Таиланд занимает первое, самое высокое в Азии, и второе в мире место по показателям смертности на дорогах. Более пяти процентов летальных случаев приходится на дорожно-транспортные происшествия. При этом управление машиной под влиянием алкоголя становится причиной 26 процентов ДТП с жертвами.

Как сообщал УНИАН, пилота авиакомпании Air China отстранили от полетов за многочисленные селфи.