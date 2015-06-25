Кошка-пессимист из Пекина покорила пользователей Instagram (фото)

Кошка Луху, получившая прозвище кошка-пессимист из-за особого выражения морды, стала новой звездой Instagram. Об этом сообщает The Daily Mirror. Менее чем за месяц на аккаунт хозяйки животного Мэгги Лю (Maggie Liu), где женщина публикует преимущественно снимки питомицы, подписались более 25 тысяч человек, передает Lenta.ru.

Лю, которая живет в Пекине, рассказала, что вместе с Луху в доме живут еще Баркер (Barher) и Барди (Bardie), которые приходятся кошке-пессимистке братом и сестрой, однако с выражением их морд все в порядке.

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The Daily Mirror уточняет, что необычный вид Луху приобрела после того, как увидела пуму в саду дома. Хищник не тронул домашнего питомца, однако, вероятно, напугал его.

Ранее в этом году огромную популярность в Instagram набрал аккаунт кошки-инопланетянина, страдающей от редкого заболевания глаз. Сообщалось, что менее чем за два месяца на аккаунт животного в Instagram подписались более 30 тысяч человек.