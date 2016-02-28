"Икона и провидец": 92-летний президент Зимбабве потратил на свой день рождения миллион долларов

02:59, 28 февраля 2016
Курьёзы
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Сообщается, что при этом $800 тыс. собрало молодежное крыло Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта (ZANU-PF) и его сторонники.

REUTERS

Президент Зимбабве Роберт Мугабе потратил на празднование своего 92-го дня рождения $1 млн.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что при этом $800 тыс. собрало молодежное крыло Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта (ZANU-PF) и его сторонники. На празднестве в небо были выпущены 92 воздушных шара, произносились стихи и исполнялись песни, в которых Мугабе называется иконой и провидцем. Сам президент разрезал гигантский торт, выполненный в виде гигантских руин, в честь которых Зимбабве получила свое название.

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Как отмечает Reuters, масштабное празднование дня рождения зимбабвийского лидера вызвало критику со стороны его оппонентов. Главной причиной этого стало то, что политика изъятия и перераспределения  ферм белых жителей  привела одну из наиболее перспективных экономик Африки к почти десятилетней глубокой рецессии, продолжавшейся до 2008 года, а производство продукции сократилось в два раза, говорится в публикации. На этом фоне праздник стал оскорблением для обычных зимбабвийцев, считают оппозиционеры.

Роберт Мугабе является президентом Зимбабве с 1987 года.

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