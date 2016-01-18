Аргентинский турист забыл жену на бензоколонке и заметил пропажу через 100 километров

Как поясняет The Independent, мужчина по имени Уолтер оплатил топливо и решил зайти в туалет, а вернувшись, не заметил, что спавшая на заднем сиденье авто супруга Клаудия проснулась и вышла за печеньем в магазин при заправочной станции. В машине также находился 14-летний сын пары, но он был погружен в игру на смартфоне и тоже не обратил внимания на отсутствие матери, передает Lenta.ru.

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Осознав, что семья уехала без нее, аргентинка пыталась позвонить мужу, но безуспешно, поскольку сигнал сети был слишком слабым. Женщина обратилась в ближайшее отделение полиции, где и дожидалась возвращения супруга. Он прибыл спустя два часа.

По словам полицейского, доставившего путешественницу в участок, она была очень зла. Когда муж приехал за Клаудией, она в ярости пнула машину и долго высказывала ему претензии. Страж порядка отметил, что воссоединение семьи обошлось без рукоприкладства. Однако полицейскому показалось, что муж был расстроен не так сильно, как жена.