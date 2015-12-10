В Полтаве нетрезвая женщина собиралась взорвать здание полиции яблоком (фото)

По данным Октябрьского отдела полиции в Полтавской области, оказалось, что женщина в нетрезвом состоянии пыталась разбить окно опорного пункта, угрожала бросить гранату и высказывалась нецензурной бранью. Она требовала отпустить ее знакомую, которая якобы находится внутри участкового пункта.

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"Женщину правоохранители догнали на соседней улице. При себе она имела телефон, с которого осуществила звонок с угрозами. Свои действия женщина не смогла объяснить, ведь находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместо гранаты у женщины нашли яблоко, которым она и угрожала полицейским", - говорится в сообщении.

По факту сообщения о минировании правоохранителями начато уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Согласно санкции статьи полтавчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.