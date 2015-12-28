В России запустят реалити-шоу с участием тигра Амура и козла Тимура

Об этом сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, передает "Русская служба новостей".

"Камеры в их вольере пока не включены, пока их доделывают. До Нового года они будут включены", - сказал Мезенцев.

Благодаря этому следить за жизнью двоих животных сможет любой желающий через интернет. Трансляция будет доступна на официальном сайте сафари-парка. На первом этапе в вольере будут работать четыре веб-камеры.

Читайте такжеТигр Амур и его друг-козел появились в соцсетяхРанее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.