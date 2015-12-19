Имперские штурмовики и R2D2 сопровождали спикера президента США на брифинге в Белом доме (фото, видео)
03:50, 19 декабря 2015Курьёзы
7019 0
Спикер администрации президента США Джош Эрнест на брифинге для журналистов в Белом доме появился в сопровождении двух штурмовиков и R2D2.
REUTERS
Об этом сообщает The Guardian.
"Сегодняшняя пресс-конференция будет немного необычной", − сказал Эрнест, обращаясь к собравшимся.
REUTERS
Отмечается, что данный брифинг предшествовал закрытому показу седьмого эпизода "Звездных войн" для членов семей военнослужащих, погибших во время боевых действий, которые также присутствовали в зале.
Ранее УНИАН сообщал, что седьмой эпизод киносаги "Звездные войны" побил рекорд по кассовым сборам за первый вечер проката в США и Канаде.
REUTERS
REUTERS
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter