Дарт Вейдер стал героем предвыборного ролика испанских левых (видео)

Образ героя киносаги "Звездные войны" в своей предвыборной кампании использовала испанская леворадикальная партия Podemos.

Читайте такжеВ России из-за аномально теплой зимы могут выйти из спячки дикие животные

Об этом со ссылкой на местное издание Publico сообщает "Европейская правда".

Партия выпустила двухминутный ролик, в котором Дарт Вейдер получает письмо от мастера Йоды, которое настолько трогает его, что тот решает перейти "на светлую сторону Силы".

После этого Дарт Вейдер разрезает пополам свой членский билет в правящей "Народной партии".

Добавим, что парламентские выборы в Испании должны состояться 20 декабря. По данным социологов, ни одна из партий на них не может рассчитывать на абсолютное большинство. Партия Podemos набрала высокие результаты на муниципальных выборах в мае, а в Мадриде едва не победила правящую партию.

Отметим, что в течение нескольких последних избирательных кампаний в Украине, и президентских, и парламентских, также активно использовали образ Дарта Вейдера.