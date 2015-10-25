В Одессе уже зафиксировали более 10 случаев фотографирования бюллетеней

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написала руководитель аналитического отдела Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» Анастасия Матвиенко.

«Наши наблюдатели оперативно подают это как признаки подкупа», - отметила Матвиенко.

К примеру, такие нарушения зафиксированы на участках №232 и №320.

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В пресс-службе организации также сообщили, что два участка в Одесском регионе не открылись вовремя. В районном центре Рени УИК № 510711 — закрылась для пересчета бюллетеней в связи с подозрением повреждения печати на сейфе, и в Одессе УИК № 511333 — закрылась в связи с выявлением отсутствия в списке избирателей.

В то же время, как отметили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, выборы в Одесской области начались спокойно.

«Милиция осуществляет охрану общественного порядка на избирательных участках. Никаких правонарушений не зафиксировано», - утверждают в отделе.

В общем, охрану общественного порядка на выборах в Одесской области обеспечивают свыше 4 тыс. правоохранителей.

«В сельской местности за правопорядком на избирательных участках будут следить по 2 работника милиции, на участках в областном центре - 3. Кроме того для этих целей дополнительно задействована и общественность - около 1,2 тыс. лиц», - отметили в отделе.