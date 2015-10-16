Британец отрезал себе уши, чтобы быть похожим на попугая

56-летний Тед Ричардс сделал 110 татуировок, 50 проколов на своем теле и сплит языка, чтобы добиться сходства с птицей, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.

Последней процедурой, которую выполнили хирурги по его просьбе, стала шестичасовая операция по удалению ушей.

«Я не ожидал, но меня не боятся даже дети. Наоборот, подходят, чтобы сфотографироваться. Я выгляжу великолепно», - рассказал Ричардс.

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Как пишет The Daily Telegraph, в квартире Ричардса в Бристоле проживают четыре попугая, зеленая игуана Игги и питбультерьер Кенди. Его 31-летняя девушка Сьюзанн поддерживала все начинания любителя пернатых.

Следующим шагом по превращению в попугая для Ричардса может стать изменение носа на клюв с помощью хирургического вмешательства.

Стоит отметить, что ранее житель Британии работал на обувной фабрике. Свою первую татуировку он сделал в 1976 году и с тех пор пытается закрасить все свое тело. Также он выжег на своем левом плече знак мира и имплантировал металлические пластины в обе руки.