Coca-Cola заплатила ученым семь миллионов долларов за доказательства безвредности напитка
Как сообщила The Times, Coca-Cola заплатила ученым 7,2 миллионов долларов за поиск доказательств безвредности своих напитков, сообщает пишет The Mirror.
Исследователям из института the European Hydration Institute (EHI) удалось выяснить, что потребление производимых компанией лимонадов не способствует ожирению.
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Как отмечает The Times, в предыдущих исследованиях ученые также не находили связи между сладкими напитками и ожирением, если такие исследования спонсировались производителями лимонадов, цитирует издание Lenta.ru.
По словам сотрудника Факультета общественного здравоохранения Саймона Кэйпвэла, Coca-Cola пыталась манипулировать не только общественным сознанием, но и политическими решениями. Как именно компания влияла на политику, эксперт не уточнил.
Представитель Coca-Cola Britain отметил, что в процессе производства своих напитков компания использует исследования ученых и независимых экспертов.