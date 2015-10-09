Coca-Cola заплатила ученым семь миллионов долларов за доказательства безвредности напитка

Исследователям из института the European Hydration Institute (EHI) удалось выяснить, что потребление производимых компанией лимонадов не способствует ожирению.

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Как отмечает The Times, в предыдущих исследованиях ученые также не находили связи между сладкими напитками и ожирением, если такие исследования спонсировались производителями лимонадов, цитирует издание Lenta.ru.

По словам сотрудника Факультета общественного здравоохранения Саймона Кэйпвэла, Coca-Cola пыталась манипулировать не только общественным сознанием, но и политическими решениями. Как именно компания влияла на политику, эксперт не уточнил.

Представитель Coca-Cola Britain отметил, что в процессе производства своих напитков компания использует исследования ученых и независимых экспертов.