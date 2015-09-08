В США на чемпионате мира по борьбе перепутали гимны России (видео)
11:35, 08 сентября 2015Курьёзы
4529 0
Организаторы чемпионата мира по борьбе, проходящего в Лас-Вегасе, перепутали во время награждения российские гимны.
Спортсмен заявил, что он не узнал мелодию / Скриншот из видео
Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России, передает Би-би-си.
Во время награждения российского борца греко-римского стиля Романа Власова организаторы включили гимн России, использовавшийся в период с 1991 по 2000 год, - "Патриотическую песню" Михаила Глинки.
По словам самого спортсмена, он не узнал мелодию. Организаторы исправили ошибку, включив действующий гимн.
Читайте такжеНа чемпионате мира по баскетболу среди глухих литовцам включили гимн СССР
Роман Власов победил датчанина Марка Мадсена в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг.
Стоит отметить, что действующий официальный гимн России был принят в 2000 году. В нем использована музыка, написанная Александром Александровым, текст написал Сергей Михалков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter