В США на чемпионате мира по борьбе перепутали гимны России (видео)

Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России, передает Би-би-си.

Во время награждения российского борца греко-римского стиля Романа Власова организаторы включили гимн России, использовавшийся в период с 1991 по 2000 год, - "Патриотическую песню" Михаила Глинки.

По словам самого спортсмена, он не узнал мелодию. Организаторы исправили ошибку, включив действующий гимн.

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Роман Власов победил датчанина Марка Мадсена в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг.