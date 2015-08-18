American Airlines предложила пассажирам перевозку животных первым классом

Сервис называется Cuddle Class и пока доступен только для пассажиров первого класса, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail. "Мы сконструировали кабины первого класса для животных для удобства клиентов, которые путешествуют с питомцами", - прокомментировал один из представителей компании. Он полагает, что в будущем это станет модным трендом.

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Чтобы взять животное с собой в специальную кабину, нужно заплатить $125. Заказывать Cuddle Class нужно одновременно с бронированием билетов, также для оформления заказа понадобится справка от ветеринара. Пока что этой услугой можно воспользоваться только на рейсах в Нью-Йорк из Сан-Франциско или Лос-Анджелеса.

В настоящее время Cuddle Class доступен только для небольших животных. По словам представителей авиакомпании, в скором времени первым классом смогут летать питомцы всех размеров.