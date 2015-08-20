В Италии для снижения аварийности куртизанок заставят ходить в форме

Такое предложение выдвинули власти города Спино-д'Адда, чтобы снизить количество аварийных ситуаций на дорогах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

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По мнению чиновников, работницы этой индустрии создают опасные ситуации на трассе и должны носить специальную одежду, как дорожные рабочие.

Планируется, что эти правила вступят в силу уже с сентября. Тем, кто откажется следовать нововведениям, грозит штраф в размере 500 евро. В случае повторного нарушения, работниц этой индустрии будут забирать в полицейский участок.

Как отмечает The Independent, из-за международной выставки "Экспо-2015", которая проходит в Милане с 1 мая по 31 октября, число куртизанок, стремящихся нажиться на приезжих, выросло на 15 тыс.

В Италии проституция не легализована, однако по закону разрешается оказывать интимные услуги в частном порядке. Наказание распространяется только на сутенеров и торговцев людьми. Организованная проституция, в том числе публичные дома, в стране запрещены с 1958 года.