По словам начальника исправительного учреждения Тома Эберхардта (Tom Eberhardt), утром в среду, 5 августа, сотрудники обнаружили, что заключенный исчез. «У нас в подсобке стояла очень старая доска для серфинга, настолько древняя, что ее можно считать антиквариатом. Он украл ее и детскую лопатку», — рассказал Эберхардт.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Local.

Доску позднее обнаружили на берегу, неподалеку от города Хортен. Как отмечает издание, 23-летний мужчина, который был осужден за торговлю наркотиками и изнасилование, использовал лопатку в качестве весла. Ему пришлось грести ей три километра, чтобы доплыть с острова до материковой части Норвегии.

В исправительном учреждении на острове, где он отбывал заключение, камеры не запираются, на окнах нет решеток. В распорядок дня заключенных включены занятия верховой ездой, теннисом и катание на лыжах.

«Из тюрьмы Бастой не очень сложно сбежать, к счастью, это происходит не часто», — сообщил Эберхардт. По его словам, если полиции удастся выследить сбежавшего, остаток срока ему придется отбывать в другом исправительном учреждении.