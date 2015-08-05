Мальчик "потроллил" Путина вопросом "Как там на Украине?" (видео)
14:05, 05 августа 2015Курьёзы
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Во время посещения Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" президента РФ Владимира Путина спросили о событиях в Украине.
Подросток в голубой жилетке и желто-зеленом платке задал Путину вопрос "Как там на Украине?".
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На это президент РФ ответил грустным голосом "Ничего", после чего неразборчиво выразил какую-то надежду, развернулся к ребенку спиной и ретировался.
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