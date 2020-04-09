Киевавтодор опасаясь вандалов, приставил сотрудницу охранять асфальт (видео)

Женщина стояла там несколько ночей подряд.

В Киеве на улице Малоподвальной кто-то нарисовал мелом белую метку на недавно отремонтированном асфальте.

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Опасаясь вандалов, Киевавтодор приставили к метке дежурить сотрудницу. Женщина стояла там несколько ночей подряд, что видно на опубликованном видео в телеграм канале "Киев Сейчас".

Местные жительницы решили пообщаться с женщиной и решили ей помочь. С помощью ведра воды и щетки, смыли рисунки мелом с асфальта.

Женщины предположили, что метку оставили местные дети, когда играли на улице.

"Киевавтодор, вы там совсем уже?", - прокомментировали ситуацию в сообществе.

Как сообщал ранее УНИАН, ямочные ремонты на украинских дорогах должны отойти в прошлое. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.