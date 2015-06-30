В Нью-Йорке мужчина на инвалидной коляске ограбил банк

12:46, 30 июня 2015
Курьёзы
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Грабитель взял немногим больше тысячи долларов и скрылся с места происшествия.

Кассир передал грабителю более тысячи долларов

Об этом сообщает ТСН.ua.

Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину на инвалидной коляске, которого подозревают в ограблении банка в Квинсе.

"По данным полиции, мужчина в серой кофте с капюшоном заехал на инвалидной коляске в отделение банка Santander и передал кассиру записку с требованием отдать ему деньги", - говорится в сообщении.

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В полиции утверждают, что кассир передал грабителю немногим более тысячи долларов, после чего тот скрылся с места происшествия. При этом не уточняется, был ли преступник вооружен.

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