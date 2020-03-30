В Польше мужчина три дня жил в машине из-за страха заразить родных COVID-19

У мужчины диагностировали бронхит, но тот решил дождаться результата теста на COVID-19

Житель города Острув-Великопольский прожил в машине три дня, ожидая результаты теста на коронавирус, потому что не хотел подвергать риску свою семью.

Мужчина, возвращаясь домой из-за границы, почувствовал себя нехорошо, и по приезде в город сразу отправился в больницу, сообщает Onet.pl.

Медики его осмотрели и диагностировали бронхит. У него также взяли мазок для тестирования на коронавирус, выдали рецепт, и отправили домой.

Но вместо того, чтобы возвращаться домой, он поехал к местной санитарно-эпидемиологической станции, чтобы узнать, где ему ждать результат теста. Мужчина заявил, что не хочет ехать домой, чтобы не подвергать опасности членов своей семьи.

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"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент с таким диагнозом не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточные симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение", - пояснил руководитель санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.

По его словам, мужчине следовало выспаться, согреться, выпить чай с лимоном и не покидать кровать, пока он не выздоровеет и не получит результат теста на COVID-19.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического центра в течение трех дней, пока мужчина жил в машине, наблюдали за ним.

Результат теста на COVID-19 в конце концов оказался отрицательным, и мужчина вернулся домой.

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