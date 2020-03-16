Слишком много времени вместе: в Китае из-за карантина резко возросло количество разводов

По словам чиновников, уровень разводов вырос по сравнению с периодом до вспышки коронавируса.

В Китае из-за коронавируса резко возросло количество разводов, так как люди проводят слишком много времени вместе, сидя на домашнем карантине.

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Об этом заявил менеджер по регистрации браков в Дачжоу Лу Шицзюнь, передает Daily Mail.

По словам чиновников, уровень разводов вырос по сравнению с периодом до вспышки коронавируса.

«Молодые люди проводят много времени дома. Они ссорятся по пустякам и спешат получить развод», - объяснил он.

В городе Фучжоу, добавил чиновник, установили лимит в 10 заявок в день из-за большого количества желающих развестись.

Как сообщал УНИАН, чтобы чувствовать себя менее одиноко, итальянцы, которые вынуждены сидеть по домам из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса Covid-19, выходят на балконы, поют и танцуют.