На Львовщине оштрафованный водитель бросился под колеса патрульных (видео)

После инцидента патрульные вызвали скорую.

Во Львовской области мужчина после выписанного на него штрафа бросился на патрульное авто и сделал вид, что его сбили.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Тернополе водитель грузовика случайно поднял кузов и сбросил стройматериалы на иномарку (фото)

Инцидент произошел вчера утром. Патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения 36-летнего водителя автомобиля Renault Kengoo. Вдобавок у водителя отсутствовал полис обязательного страхования.

«Изначально гражданин вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Когда конфликт был исчерпан - на нарушителя вынесли объединенное за два нарушения постановление. Когда патрульный автомобиль отъезжал с места остановки, упомянутый гражданин внезапно прыгнул на автомобиль патрульных и сделал вид, что они его сбили», - говорится в сообщении.

После инцидента патрульные вызвали скорую, на месте врачи констатировали, что гражданин получил телесные повреждения и от госпитализации отказался.

Поскольку мужчина повредил капот служебного автомобиля на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сиховского отдела полиции, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, во Львове грабитель прятался от полицейских на дереве.