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На Львовщине оштрафованный водитель бросился под колеса патрульных (видео)

12:12, 06 марта 2020
Курьёзы
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Мужчина намеренно бросился под колеса машины / скриншот из видео

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел вчера утром. Патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения 36-летнего водителя автомобиля Renault Kengoo. Вдобавок у водителя отсутствовал полис обязательного страхования.

«Изначально гражданин вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. Когда конфликт был исчерпан - на нарушителя вынесли объединенное за два нарушения постановление. Когда патрульный автомобиль отъезжал с места остановки, упомянутый гражданин внезапно прыгнул на автомобиль патрульных и сделал вид, что они его сбили», - говорится в сообщении.

После инцидента патрульные вызвали скорую, на месте врачи констатировали, что гражданин получил телесные повреждения и от госпитализации отказался.

Поскольку мужчина повредил капот служебного автомобиля на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сиховского отдела полиции, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщал УНИАН, во Львове грабитель прятался от полицейских на дереве.

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