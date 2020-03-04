Известный путешественник Беар Гриллс случайно вышел в эфир голым (видео)
10:18, 04 марта 2020Курьёзы
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Появление обнаженным в трансляции не было запланировано ведущим.
На видео Беар Гриллс в одних носках / скриншот из видео
Известный путешественник из Великой Британии Беар Гриллс случайно вышел в прямой эфир голом.
Как сообщает Daily Mail, эксперт по выживанию запустил прямую трансляцию в Instagram, находясь в одних носках. Сейчас видео уже недоступно.
Беар Гриллс прыгнул в воду, при этом зрители стрима сразу подметили, что из одежды на нем были только носки.
В материале уточняется, что появление обнаженным в трансляции не было запланировано ведущим. Вероятнее всего, стрим начался раньше, чем он ожидал.
Как сообщал УНИАН, телерепортер из Северной Каролины Джастин Хинтон случайно вышел в прямой эфир со включенными AR-фильтрами для видео в Facebook, представ перед зрителями в образах кота, бородатого волшебника и робота.
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