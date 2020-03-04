Известный путешественник Беар Гриллс случайно вышел в эфир голым (видео)

Появление обнаженным в трансляции не было запланировано ведущим.

Известный путешественник из Великой Британии Беар Гриллс случайно вышел в прямой эфир голом.

Как сообщает Daily Mail, эксперт по выживанию запустил прямую трансляцию в Instagram, находясь в одних носках. Сейчас видео уже недоступно.

Беар Гриллс прыгнул в воду, при этом зрители стрима сразу подметили, что из одежды на нем были только носки.

В материале уточняется, что появление обнаженным в трансляции не было запланировано ведущим. Вероятнее всего, стрим начался раньше, чем он ожидал.

Как сообщал УНИАН, телерепортер из Северной Каролины Джастин Хинтон случайно вышел в прямой эфир со включенными AR-фильтрами для видео в Facebook, представ перед зрителями в образах кота, бородатого волшебника и робота.