Посетители засняли, как лемур гулял по коридорам ТЦ в Харькове (видео)

Лемур не первое животное, которое вышло за пределы этого зверинца.

Посетители засняли, как лемур гулял по коридорам торгового центра в Харькове.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Он удрал из зверинца, обустроенного в этом здании. С интересом рассматривал все вокруг и охотно контактировал с посетителями центра. Через несколько минут хвостатого беглеца поймали и вернули в клетку.

Люди успели заснять прогулку, а кадры обнародовали в сети.

Лемур не первое животное, которое вышло за пределы этого зверинца. До этого свой вольер оставлял львенок и обезьяны.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Харькове зеленая обезьяна напугала посетителей ТЦ. Ловкое животное сбежало из контактного зоопарка, расположенного в том же здании. Обезьянка сбежала из клетки, спустилась с третьего на первый этаж. Потом она забрела в рыболовный магазин и совершило настоящий переполох.

Сперва хвостатый беглец прыгал по товару, а дальше вскарабкался на перекладины под потолок. Жильца пытались поймать и смотрители, и продавцы. За несколько минут обезьянку таки удалось выманить.

Это уже не первое приключение этого примата. Два месяца назад он сбежал из зверинца в супермаркет. Тогда поймать хвостатого удалось за 20 минут, заманив бананом.