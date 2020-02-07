В Харькове зеленая обезьяна поставила на уши чуть ли не весь торговый центр (видео)

Ловкое животное сбежало из контактного зоопарка, расположенного в том же здании.

В Харькове зеленая обезьяна напугала посетителей ТЦ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ловкое животное сбежало из контактного зоопарка, расположенного в том же здании. Обезьянка сбежала из клетки, спустилась с третьего на первый этаж. Потом она забрела в рыболовный магазин и совершила настоящий переполох.

Сначала хвостатый беглец прыгал по товару, а дальше вскарабкался на перекладины под потолок. Ее пытались поймать и смотрители, и продавцы. Через несколько минут обезьянку таки удалось выманить.

Это уже не первое приключение этого примата. Два месяца назад он сбежал из зверинца в супермаркет. Тогда поймать хвостатого удалось за 20 минут, заманив бананом.