Из-за коронавируса китайцы массово скупают презервативы, книжки и коврики для йоги

Совершенно нелогичным кажется спрос на губные помады, ведь власти Китая запретили жителям страны появляться на улице без защитной маски.

Жители Китая, которые вынуждены находиться дома из-за вспышки коронавируса, массово скупают через интернет презервативы, книжки и коврики для йоги.

Об этом пишет Reuters.

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Много торговых центров и магазине, как и раньше, закрыты, а продажа авто и смартфонов резко упала. Однако спрос на товары для здоровья, развлечений и косметики существенно повысился, согласно информации гиганта электронной коммерции Alibaba Group.

В топ товаров вошла игра Nintendo Ring Fit Adventure для консоли Switch, которая сочетает двигательную активность и ролевые игры. За последние две недели ее продажи выросли более чем в 4 раза.

Продажа ковриков для йоги и тренажеров выросла на 250% по сравнению с годом ранее, а книги стали покупать на 60% больше.

Совершенно нелогичным кажется спрос на губные помады, ведь власти Китая запретили жителям страны появляться на улице без защитной маски.

В то же время другие китайские сайты утверждают, что спрос увеличился и на наборы для стрижки волос и презервативы, а продажи кухонного оборудования увеличились в 7 раз.

Как сообщал УНИАН, бабушка с Италии придумала новый способ защиты от коронавируса и рассмешила пользователей социальных сетей.