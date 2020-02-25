В Турции иностранца хотели депортировать, засунув в пленку для багажа (видео)

Мужчина рассказал, что ему было трудно дышать. Его доставили на самолет, как багаж.

Турецкая полиция пыталась выдворить бизнесмена из Камеруна из-за якобы фальшивой визы, засунув его в пленку.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Правоохранители сковали руки иностранца наручниками, а рот закрыли тряпкой. Само же тело камерунца обмотали пленкой для перевозок груза.

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47-летний мужчина начал бороться в салоне самолета, на что отреагировали пассажиры. Когда его начали высвобождать из пластиковой ловушки, потерпевший крикнул по-французски: «Они хотят меня убить». На ролике слышно и голос женщины, которая обвиняет полицию в том, что они – злые.

Мужчину вместе с его бизнес-партнером задержали в Стамбуле еще в январе. Во время паспортного контроля иностранцам сообщили, что их визы являются подделкой, те в ответ возразили. После чего камерунцев арестовали.

В комментарии СМИ пострадавший заявил, что перед «упаковкой» его поместили в закрытую комнату: «Там было десяток офицеров, и они набросились на меня. Сначала мне на ноги и на запястья надели пластиковые ремешки, затем металлические наручники. Затем они запихнули мне в рот салфеток и закрыли его скотчем. В итоге они взяли два больших рулоны полиэтиленовой пленки и обвязали ими мои конечности. Было невозможно двигаться».

Мужчина добавил, что ему было трудно дышать. Его доставили на самолет, как багаж.

«Когда все пассажиры сидели и до взлета оставалось всего 15 минут, мне удалось выплюнуть кляп, и я позвал на помощь», – сказал потерпевший, заметив, что из его кошелька исчезло 2 400 евро наличными.

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