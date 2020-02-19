Во Львове на рекламном табло неизвестные запустили порно (видео)

В администрации торгового центра намерены обратиться в полицию.

Вечером во вторник, 18 февраля, во Львове на рекламном мониторе над входом в торговый центр «Вернисаж Lviv Mall» запустили порно.

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Как передает ZAXID.NET, в администрации торгового центра уже заявили, что обратятся в полицию по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в работу торгового центра. Видео транслировалось менее минуты.

«Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо», – сообщила администратор Ульяна Недилько.

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