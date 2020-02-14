Молдаванин пытался вернуться на родину через Днестр в резиновом детском бассейне (фото)

Мужчине после инцидента запретили въезд в Украину на три года.

Украинские пограничники помешали гражданину Молдовы незаконно пересечь границу - он пытался сделать это через реку Днестр в детском резиновом бассейне.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, инцидент произошел в Винницкой области минувшей ночью. В ведомстве рассказали, что сначала патруль обнаружил сам бассейн с насосом, а впоследствии служебная собака помогла найти и задержать владельца, который спрятался в кустах.

"Задержанный оказался 32-летним молдованином. Мужчина из-за проблем с документами решил возвращаться с заработков к семье незаконным способом. Такое путешествие могло бы закончиться трагически. Нарушитель, видимо, не учел неблагоприятные погодные условия, стремительное течение и глубину Днестра на этом участке - до 10 метров", - говорится в сообщении.

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Мужчина привлечен к административной ответственности. Ему также запретили въезд в Украину на следующие три года.

Ранее пограничники задержали 15-летнюю полячку, которая нелегально пересекла границу из-за любви к украинцу.