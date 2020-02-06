Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларов

Мужчину приговорили к 30 дням тюремного заключения.

Житель канадского города Оттавы Брюс МакКонвиль заявил во время судебного заседании, что сжег миллион канадских долларов.

Об этом сообщает Ottawa Citizen.

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55-летний бизнесмен и экс-кандидат в мэры Оттавы в ходе бракоразводного процесса с женой отказался предоставлять информацию о своих финансах.

Суду стало известно, что предприниматель продал все имущество, снял с банковского счета более одного миллиона канадских долларов (17,8 миллиона гривень – ред.) и якобы сжег их. Свой поступок канадец объяснил нежеланием платить жене и детям алименты.

Доказательства того, что он сжег деньги, мужчина предоставить не смог, так как сделал это без свидетелей и процесс на видео не снимал.

Судья Верховного суда Кевин Филлипс не поверил словам МакКонвилля и обвинил его в неуважении к суду, а также в том, что мужчина не позаботился о благосостоянии своих детей.

За попытки скрыть информацию об имуществе МакКонвилль был приговорен к 30 дням тюремного заключения. Также судья назначил канадцу штраф за каждый день просрочки в выполнении постановления суда отчета о его финансовых делах. Размер штрафа - две тысячи канадских долларов (35,6 тысячи гривень) в день, которые МакКонвилль должен платить напрямую своей бывшей жене.